Apple non dovrà pagare 15 mld dollari, vinta causa contro la Commissione Ue su tasse Irlanda

Valeria Panigada 15 luglio 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Importante vittoria legale per Apple in Europa. Riguardo la causa che vedeva il colosso di Cupertino contro Bruxelles sul regime fiscale, il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato il provvedimento della Commissione europea sostenendo che l'Irlanda, attraverso un sistema di tasse più favorevole, non ha comunque fornito aiuti di Stato al colosso della tecnologia. La decisione comporta che Apple non dovrà pagare 15 miliardi dollari di tasse arretrate all'Irlanda. La notizia mette di buon umore l'azione Apple che nel pre-market di Wall Street avanza dell'1,3%, suggerendo un avvio positivo nella seduta odierna.