Apple: nel 2022 un nuovo Campus in Texas per 5mila dipendenti

20 novembre 2019

Un nuovo campus da 1 miliardo di dollari e 540 chilometri quadrati di superficie ad Austin, in Texas che ospiterà 5.000 dipendenti, per poi arrivare a circa 15.000 dopo qualche anno. Questo il progetto annunciato da Apple che prevede di aprire il campus per il 2022.Il colosso di Cupertino guidato da Tim Cook ha sottolineato che “il sito sarà progettato per massimizzare lo spazio verde, con un paesaggio che copre oltre il 60 percento del campus, tra cui una riserva naturale di 50 acri e fauna selvatica che sarà aperta al pubblico. Come tutte le strutture Apple, il nuovo campus di Austin funzionerà al 100 percento di energia rinnovabile, inclusa l’energia solare generata sul posto”. Apple ha annunciato anche l’inizio della produzione del MacPro19.