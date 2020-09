Apple e il crollo dei record: in fumo due volte l'intero valore di Enel e 5 volte Intesa Sanpaolo

Titta Ferraro 4 settembre 2020 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Molte volte in Borsa si sono visti tonfi ben superiori al -8% messo a segno ieri da Apple. Ma andando oltre alle percentuali, quella di ieri è stata la perdita maggiore di sempre per un singolo titolo in termini di capitalizzazione. Dall'alto del suo status di titolo a maggior capitalizzazione di Wall Street, il colosso di Cupertino con il calo dell'8,01% di ieri ha bruciato quasi 180 miliardi di dollari di valore di mercato (equivalente a quasi 152 mld di euro). Battuto il precedente primato di Facebook che nel 2018 vide andare in fumo in un giorno 120 mld $ a seguito dello scandalo Cambridge Analytica.La market cap stratosferica di Apple (scesa ieri sotto i 2,1 trilioni $) fa sì che in un giorno Apple abbia bruciato più del doppio del valore in Borsa di Enel (77,2 mld), che è di gran lunga la blue chip più grande di Piazza Affari. Addirittura oltre 5 volte quello di Intesa Sanpaolo (34,7 mld) e oltre 6 quello di ENI (28,2 mld).