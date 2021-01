Apple: da quest'anno i bonus per i top manager saranno calcolati anche con criteri di responsabilità sociale e ambientale

Alessandra Caparello 6 gennaio 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Secondo i documenti presentati presso l'American Financial Markets Authority (SEC), Apple ha aggiunto i criteri di responsabilità sociale e ambientale nel calcolo dei bonus per i suoi dirigenti senior. "Dal 2021, i fattori ambientali, sociali e di governance, basati sui valori di Apple e altre iniziative saranno incorporati nel nostro programma di bonus annuale", afferma il gigante di Cupertino.Il cambiamento entrerà in vigore quest'anno e mira a motivare i leader del gruppo "a raggiungere livelli eccezionalmente alti di team leader con valori, oltre a ottenere solidi risultati finanziari", ha affermato il gruppo della Silicon Valley nei documenti trasmessi alla Sec, la Consob americana. Questi criteri saranno ora presi in considerazione da Apple nel decidere se aumentare o ridurre i bonus per i suoi manager, fino al 10%, ma gli obiettivi finanziari che i dirigenti devono raggiungere per ricevere il loro bonus non cambieranno, ha affermato il produttore di iPhone.