Apple conclude IV trimestre con boom fatturato, oltre $100 miliardi per la prima volta nella storia

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2021 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

Un fatturato di un valore superiore ai $100 miliardi. E' quello incassato, per la prima volta nella sua storia, da Apple, nel corso del quarto trimestre del 2020. Il colosso americano ha annunciato ieri, dopo la fine delle contrattazioni di Wall Street, di aver riportato un giro d'affari di un valore di $111,4 miliardi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021 terminato lo scorso 26 dicembre, in rialzo del 21% su base annua.Le vendite internazionali hanno inciso per il 64% sul fatturato trimestrale. L'utile per azione si è attestato a $1,68, in crescita del 35% su base annua. Gli analisti avevano previsto un attivo per azione di $1,41, su vendite per $103,28 miliardi. Il titolo tuttavia, dopo i recenti rialzi, perde più del 3% a $137,40.Apple non ha fornito alcuna guidance per il trimestre corrente, in linea con la sua decisione di non annunciare guidance, presa all'inizio della pandemia del coronavirus Covid-19.La crescita del fatturato, nel quarto trimestre dello scorso anno, non è stata alimentata solo dalle vendite dell'iPhone 5 G: ogni categoria dei prodotti di Apple è stata interessata infatti da una crescita del fatturato con una percentuale a doppia cifra. Il margine lordo è salito al 39,8% rispeto al 38% atteso.