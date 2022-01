Apple chiude IV trimestre con fatturato record, eps +25% meglio delle attese. Vendite iPhone +9%

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2022 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Apple osservata speciale a Wall Street, con il titolo che balza del 5% nelle contrattazioni dell'afterhours, dopo che il colosso guidato da Tim Cook ha annunciato di aver riportato il migliore trimestre di sempre in termini di fatturato.Nel quarto trimestre del 2021, le vendite sono balzate di oltre l'11%, battendo anche la sfida delle interruzioni che, nel periodo del reopening dell'economia, hanno colpito varie catene di approviggionamento di tutto il mondo.Apple ha battuto le attese degli analisti sul fatturato per ogni categoria di prodotto, a eccezione degli iPad.L'eps si è attestato a $2,10, meglio degli $1,89 per azione stimati, in rialzo del 25% su base annua.Il fatturato è stato pari a $123,9 miliardi, meglio dei $118,66 miliardi attesi dal consensus, in crescita dell'11% su base annua.Il fatturato legato alla vendita di iPhone è stato di $71,63 miliardi, meglio dei $68,34 attesi, in rialzo del 9% su base annua; il fatturato della divisione di servizi è ammontato a $19,52 miliardi, meglio dei $18,61 miliardi previsti, +24% su base annua.Il fatturato di altri prodotti è stato pari a $14,70 miliardi, contro i $14,59 miliardi attesi, in rialzo del 13% su base annua; il fatturato legato alle vendite dei Mac è stato di $10,85 miliardi, contro i $9,52 miliardi previsti, in crescita del 25% su base annua.Il fatturato legaato alle vendite degli iPad è stato pari a $7,25 miliardi, lievemente al di sotto degli $8,18 miliardi attesi, in calo del 14% su base annua.Il margine lordo di Apple è stato pari al 43,8%, rispetto al 41,7% stimato.Apple non ha fornito alcuna guidance per i risultati di quest'anno, in linea con la sua decisione di non fornire outlook di bilancio, presa all'inizio della pandemia Covid, a causa dell'incertezza da essa provocata.