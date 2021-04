Apple: boom del fatturato in I trimestre, utile per azione +118%. Colosso annuncia buyback e aumento dividendi

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Apple entusiasma i mercati, riportando un bilancio che conferma una crescita a due cifre su base percentuale in ognugna delle sue categorie di prodotti. E' dunque boom del fatturato nel primo trimestre, che balza del 54% su base annua, a fronte di una crescita degli utili più alta in modo significativo rispetto a quanto atteso da Wall Street.Guardando alle voci di bilancio, Apple ha reso noto di aver concluso i primi tre mesi dell'anno - suo secondo trimestre fiscale - con un utile per azione di $1,40, in crescita del 118% rispetto allo stesso periodo del 2020, e ben al di sopra dei 99 centesimi stimati dal consensus degli analisti intervistati da Street.Il fatturato è balzato per l'appunto del 54%, attestandosi a $89,58 miliardi, meglio dei $77,35 miliardi stimati dal consensus, con più di 2/3 legati alle vendite nei mercati ex Usa.Le vendite di iPhone sono balzate del 65,5%; quelle dei Mac e degli iPad sono salite a un ritmo ancora più alto: le vendite dei suoi computer Mac sono volate infatti del 70,1%, mentre quelle di iPad sono schizzate di quasi il 79% (sempre su base annua). Il fatturato legato ai servizi è migliorato del 26,7% dai precedenti $15,57 miliardi a $16,90 miliardi.Il margine lordo del colosso si è attestato al 42,5% dal 39,8% atteso.Apple ha annunciato di aver autorizzato un nuovo programma di buyback azionario di $90 miliardi, incrementando anche i dividendi cash del 7% a 22 centesimi per azione. Il titolo Apple è in rialzo di oltre +2%, dopo essere balzato nelle contrattazionid ell'afterhours fino a +4%.