Apple accelera sulla produzione di iPhone:1 milione in più nella prima metà del 2021

Alessandra Caparello 16 dicembre 2020 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Apple prevede di produrre da 95 milioni a 96 milioni di iPhone nella prima metà del 2021, un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. A riferirlo Nikkei Asia secondo cui nel nuovo target di produzione è inclusa la nuova linea di iPhone 12 e i vecchi modelli di iPhone 11 e iPhone SE.Secondo il rapporto, Apple prevede di realizzare fino a 230 milioni di iPhone in totale nel 2021 considerando che la domanda è più alta del previsto, in particolare per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. La domanda per l'iPhone 12 Mini, invece, è descritta come "un po' fiacca".