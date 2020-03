Apple: WWDC 2020 sarà solo online per emergenza coronavirus

Daniela La Cava 14 marzo 2020 - 18:06

MILANO (Finanza.com)

Un nuovo formato tutto online per la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020, l'annuale conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple prevista a giugno (giunta alla 31a edizione) come misura per fronteggiare l'emergenza della pandemia di coronavirus. A dare l'annuncio il big di Cupertino in un comunicato ufficiale. "Per milioni di sviluppatori - si legge nel comunicato di Apple - l’evento online sarà un’opportunità per accedere in anteprima al futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, e per interagire con gli ingegneri Apple con l’obiettivo di sviluppare app che arricchiranno la vita dei clienti Apple in tutto il mondo".“La WWDC di giugno raggiungerà milioni di sviluppatori in tutto il mondo in un modalità innovativa, riunendo l’intera comunità di sviluppo in una nuova esperienza”, ha dichiarato Phil Schiller, senior vice president of worldwide marketing di Apple. “L’attuale situazione sanitaria ci ha spinti a creare per la WWDC 2020 un nuovo formato che prevede un programma completo con keynote e sessioni online, per offrire un’eccellente esperienza di formazione a tutta la comunità di sviluppatori, in ogni angolo del globo. Comunicheremo tutti i dettagli nelle prossime settimane", ha aggiunto.