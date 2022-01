Anche NIO sfreccia a Wall Street, quasi +50% le vendite a dicembre

Titta Ferraro 3 gennaio 2022 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Esultano i titoli EV di Wall Street. A far rumore è il +10% di Tesla dopo che il colosso fondato da Elon Musk ha riportato consegne per 308.600 veicoli nel quarto trimestre del 2021, battendo sia il suo record precedente che le attese degli analisti. Per l'intero anno, le consegne sono state pari a 936.172 auto, in rialzo dell'87% su base annua.Molto bene anche NIO (+4,45% a 33,09$) che a sua volta ha riportato consegne record. A dicembre sono stati consegnati 10.489 veicoli, +49,7% su base annua. Nel trimestre il totale è di 25.034 auto, con un +44,3% su base annua e le vendite complessive per il 2021 sono state pari a 91.429 (+109%) per la startup cinese.In calo invece XPeng (-1,49%) che ha annunciato consegne 2021 per 98.155 unità, +263% su base annua.