Anche Moderna apre a trasformazione Covid da pandemia a malattia endemica

Titta Ferraro 14 gennaio 2022 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

"Il 2022 potrebbe essere l'anno in cui la pandemia entra in una fase endemica, ma dipende da ciò che accade e dalle decisioni che vengono prese in tutto il mondo". Così si è espresso oggi il co-fondatore di Moderna Inc. Noubar Afeyan in un'intervista a Bloomberg Television. Afeyan ha spiegato come omicron è sì altamente trasmissibile, ma sta anche avendo un effetto minore in termini di gravità della malattia.Moderna sta lavorando a una dose di richiamo specifica per omicron. Moderna ha detto all'inizio di questa settimana di aver firmato accordi di acquisto di vaccini per un valore di $ 18,5 miliardi per quest'anno, insieme a opzioni per altri $ 3,5 miliardi, compresi i colpi di richiamo.Nei giorni scorsi il premier spagnolo Sanchez, così come Bill Gates, avevano acceso il dibattito circa la possibilità di iniziare a trattare il Covid-19 come una malattia endemica anziché come una pandemia, avvicinando il monitoraggio al modello utilizzato per l'influenza.I funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno detto però che è prematuro parlare di ciò mentre i casi aumentano in tutto il mondo.