Anche JPMorgan potrebbe valutare sospensione dividendo in 'scenario estremamente avverso'

Anche JPMorgan potrebbe considerare la possibilità di sospendere la distribuzione dei dividendi se in uno 'scenario avverso’ la crisi del coronavirus dovesse provocare una contrazione del Pil statunitense del 35% nel secondo trimestre e in presenza di una disoccupazione in costante aumento fino un picco del 14% nel quarto trimestre. È quanto si legge in una lettera agli azionisti firmata da Jamie Dimon, amministratore delegato della banca americana. "Il Paese non era adeguatamente preparato per questa pandemia, ma possiamo e dobbiamo essere più organizzati per quello che verrà dopo. Abbiamo le risorse per emergere da questa crisi come un Paese più forte”, ha rimarcato il ceo nella missiva pubblicata sul sito del gruppo.