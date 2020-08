American Airlines: a rischio 19.000 posti di lavoro senza nuovi aiuti all'industria aerea

Valeria Panigada 26 agosto 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

American Airlines potrebbe licenziare 19.000 persone in autunno se le autorità non dovessero estendere gli aiuti all'industri aerea, duramente colpita dalla crisi del Covid-19. Secondo una indiscrezione di Reuters, che cita un documento interno alla compagnia, la forza lavoro di American Airlines potrebbe scendere a 100.000 persone a ottobre contro le 140.000 prima della crisi se il meccanismo per sostenere il pagamento dei salari non verrà prolungato.Le compagnie aeree americane hanno ricevuto a marzo 25 miliardi di dollari (21,17 miliardi di euro) dallo stato federale, al fine di garantire il pagamento dei salari e preservare l'occupazione fino alla fine di settembre. Ora che questi aiuti stanno finendo, le aziende e i sindacati del settore stanno cercando di ottenere altri 25 miliardi di dollari da Washington.Sulla base della domanda attuale, American Airlines prevede per il quarto trimestre meno del 50% della sua normale offerta di voli e solo un quarto per i voli internazionali.Attenzione al titolo che potrebbe aprire in deciso ribasso oggi a Wall Street, dopo che ieri ha chiuso in calo di oltre il 2%. Nel pre-market l'azione American Airlines segna una flessione dell'1,6%.