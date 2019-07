Amazon: utili in crescita a $2,6 miliardi ma al di sotto delle stime. Titolo sotto pressione

Laura Naka Antonelli 26 luglio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Il colosso retail online Amazon ha annunciato di aver riportato nel secondo trimestre dell'anno utili per $2,6 miliardi, o $5,22 per azione, in rialzo rispetto ai $5,07 per azione dello stesso periodo dello scorso anno, ma inferiori alle attese del consensus.Il fatturato si è attestato a $63,4 miliardi, in crescita rispetto ai $52,9 miliardi dell'anno scorso, con il business di cloud-computing Amazon Web Services che ha inciso sul totale per $8,38 miliardi.Gli analisti avevano previsto in media un eps superiore, pari a $5,56, su vendite per $62,52 miliardi, di cui $8,48 miliardi derivanti da AWS, stando all'outlook di FactSet.Il titolo ha reagito inizialmente con una perdita del 2,5% nelle contrattazioni dell'afterhours, per poi ridurre il calo a -1% circa.