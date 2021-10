Amazon: utili e fatturato III trimestre peggio delle attese. Delude anche l'outlook per il IV trimestre

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2021 - 06:58

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato utili e fatturato peggiori delle attese, comunicando inoltre una guidance, per il quarto trimestre del 2021, anch'essa deludente. Il titolo arretra del 4% circa nelle contrattazioni afterhours di Wall Street. L'utile netto è sceso nel terzo trimestre dell'anno a $3,2 miliardi, o $6,12 per azione diluted, rispetto ai $6,3 miliardi (praticamente la metà), o $12,37 per azione diluted, del terzo trimestre del 2020.L'utile operativo è diminuito di $6,2 miliardi del terzo trimestre dell'anno scorso a $4,9 miliardi.L'eps di $6,12 è stato peggiore degli $8,92 per azione attesi dal consensus degli analisti.Delusione anche per il fatturato, che si è attestato a $110,81 miliardi, rispetto ai $111,6 miliardi stimati.Per il quarto trimestre, Amazon ha detto inoltre di prevedere vendite comprese tra $130 e $140 miliardi, in crescita tra il 4% e il 12%, inferiore rispetto alla crescita attesa dal consensus, pari a +13,2% a $142,1 miliardi.