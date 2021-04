Amazon: titolo in rialzo dopo bilancio migliore delle attese. Utili netti triplicati su base annua

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Titolo Amazon in rialzo nelle contrattazioni afterhours dopo che il colosso dell'e-commerce ha annunciato utili e un fatturato, nel primo trimestre dell'anno, migliori delle attese. In particolare, gli utili netti si sono attestati a $8,1 miliardi, portando gli utili totali che il gigante ha incassato nel periodo della pandemia Covid-19 a $26,9 miliardi. Così come MarketWatch fa notare, si tratta di un valore superiore agli utili complessivi che Amazon ha riportato nei tre anni precedenti. Amazon ha triplicato anche gli utili del primo trimestre dell'anno, rispetto a quelli del primo trimestre del 2020, quando i profitti, su base netta, erano stati pari a $2,5 miliardi. Il gruppo fondato da Jeff Bezos ha beneficiato della fase di pandemia, che ha portato i consumatori di tutto il mondo, confinati nelle loro case a causa delle restrizioni-misure di lockdown imposte a livello globale, a optare per lo shopping online. L'utile per azione del primo trimestre del 2021 si è attestato a $15,79, decisamente meglio dei $9,54 per azione attesi. Il fatturato è stato pari a $108,52 miliardi, rispetto ai $104,47 miliardi attesi dal consensus. Amazon ritiene che il momentum positivo continuerà anche nel secondo trimestre, fattore che dovrebbe smorzare i timori degli investitori sul rischio che il business del colosso possa rallentare in un contesto post pandemico. La società prevede di incassare un fatturato, nel secondo trimestre, compreso tra $110 e $116 miliardi, meglio delle stime degli analisti.