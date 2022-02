Amazon: titolo +14% post trimestrale, c'è anche l'effetto Rivian. Colosso annuncia aumento prezzi abbonamenti Prime negli Usa

Laura Naka Antonelli 4 febbraio 2022 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con un fatturato in rialzo del 9% e un guadagno di quasi $12 miliardi ottenuto con il suo investimento nel gruppo produttore di auto elettriche (EV) Rivian.Boom del titolo AMZN, che nelle contrattazioni afterhours di Wall Street è volato del 14%; se l'intensità del rialzo sarà sostenuta nella sessione odierna della borsa Usa, Amazon riporterà il rally più forte in una seduta dal 2012.L'eps di Amazon su base adjusted si è attestato a $5,80, rispetto ai $3,57 attesi, secondo i dati di Refinitiv.Il fatturato è ammontato a $137,4 miliardi, lievemente inferiore ai $137,6 miliardi attesi.Il fatturato della piattaforma cloud Amazon Web Services (AWS) è stato pari a $17,8 miliardi, meglio dei $17,37 miliardi previsti.Amazon ha annunciato di prevedere per il primo trimestre del 2022 un fatturato compreso tra i $112 miliardi e $117 miliardi, al di sotto dei $120 miliardi attesi in media dagli analisti.Per la prima volta in quattro anni, il colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos aumenterà il prezzo dell'abbonamento di Amazon Prime per gli utenti negli Stati Uniti, dal costo annuale di $119 a $139.Il costo mensile salirà da $12,99 a $14,99.L'aumento del prezzo degli abbonamenti previsto esclusivamente negli Usa sarà operativo dal prossimo 18 febbraio, per i nuovi clienti di Amazon Prime, e il prossimo 25 marzo per i clienti attuali.In evidenza il fatturato della divisione cloud di Amazon Web Services, balzato di quasi il 40% a $17,78 miliardi, meglio delle attese.