Amazon: ricevuto via libera da Antitrust Uk per entrare in Deliveroo

Valeria Panigada 5 agosto 2020 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso dell'e-commerce Amazon ha ottenuto l'approvazione da parte dell'autorità della concorrenza del Regno Unito per entrare in Deliveroo, la piattaforma inglese di consegna di cibo, con una partecipazione del 16%. La decisione dell'Autorità per la concorrenza e i mercati inglese (CMA) arriva dopo una indagine di 15 mesi per verificare una possibile riduzione della concorrenza dopo i timori espressi dai rivali, tra cui Just Eat. Tuttavia, ha precisato l'antitrust inglese, se Amazon dovesse acquisire una quota di controllo in Deliveroo, scatterebbe un'ulteriore indagine da parte della CMA. Il titolo Amazon segna nel pre-market di Wall Street un progresso dello 0,6%.