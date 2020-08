Amazon punta ad aprire centro logistico in Texas nel 2021, più di 500 nuovi posti di lavoro

Daniela La Cava 13 agosto 2020 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato oggi l'intenzione di aprire il suo primo centro logistico a Forney, in Texas. Il nuovo centro logistico, che dovrebbe essere lanciato nel 2021, creerà oltre 500 nuovi posti di lavoro a tempo pieno. Il big guidato da Jeff Bezos ha precisato che nel nuovo centro logistico, i dipendenti di Amazon lavoreranno per raccogliere, imballare e spedire articoli ingombranti o di grandi dimensioni, come ad esempio mobili da giardino, attrezzature per esterni o tappeti. A Wall Street movimenti positivi per il titolo Amazon che avanza di circa l'1,5%.