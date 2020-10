Amazon pronto ad assumere 100.000 dipendenti stagionali in vista del Natale

Valeria Panigada 27 ottobre 2020 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Amazon assumerà 100.000 dipendenti stagionali in vista del prossimo Natale. L'aumento dell'organico, annunciato oggi, riguarderà Stati Uniti e Canada. Il colosso dell'e-commerce ha specificato che queste posizioni, sia full che part-time, potrebbero portare anche a un'occupazione a lungo termine. Amazon ricorda che da gennaio 30.000 dipendenti hanno approfittato del programma Career Choice che offre la possibilità di apprendere nuove competenze in aree ad alta richiesta. Il titolo si appresta ad aprire in moderato rialzo a Wall Street: nella sessione pre-market segna un aumento dello 0,6%.