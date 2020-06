Amazon mette oltre 1 mld $ sulle auto a guida autonoma e acquista la startup Zoox

Alessandra Caparello 26 giugno 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Amazon pagherà oltre 1 miliardo di dollari per acquistare la startup Zoox Inc, un’operazione che espanderebbe la portata del gigante dell'e-commerce nella tecnologia dei veicoli autonomi.Il Wall Street Journal ha riferito il mese scorso che Amazon e Zoox erano in trattative avanzate e che l'affare potrebbe portare a valutare Zoox meno dei 3,2 miliardi di dollari che ha ottenuto in un round di finanziamento nel 2018. Amazon ha intensificato i suoi investimenti nel settore automobilistico, partecipando a un round di finanziamento di 530 milioni di dollari all'inizio dell'anno scorso per l'avvio di un'auto a guida automatica Aurora Innovation