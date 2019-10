Amazon e la sorpresa negativa: utili scendono per la prima volta in più di due anni

Laura Naka Antonelli 25 ottobre 2019 - 07:15

Nel terzo trimestre dell'anno il colosso retail online Amazon ha assistito a un calo dei profitti per la prima volta in più di due anni. Non solo. Amazon prevede un'ennesima flessione degli utili nella stagione di shopping del periodo natalizio, fattore che ha portato il suo titolo a capitolare di oltre il 7% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street.Esattamente, Amazon ha riportato nel terzo trimestre del 2019 utili per un valore di $2,1 miliardi, o $4,23 per azione, su un fatturato di $69,98 miliardi. Il fatturato è salito da $56,58 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, ma gli utili sono scesi dai precedenti $5,75 per azione. Ed è la prima volta che gli utili di Amazon sono calati, su base annua, dal giugno del 2017.Gli analisti, in media,l avevano previsto un utile per azione di $4,59, su vendite per $68,83 miliardi.