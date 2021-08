Amazon è diventato il titolo preferito degli hedge fund

simone borghi 20 agosto 2021 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Gli hedge fund hanno accumulato molto in Amazon.com nel secondo trimestre di quest’anno, mettendosi in prima linea di fronte alle perdite non appena i trader retail hanno iniziato a disfarsi delle azioni del colosso dell’e-commerce.Secondo RBC Capital Markets, Amazon ha detronizzato Microsoft come titolo preferito tra gli hedge fund tra i mesi di aprile e giugno. Amazon ha anche visto uno dei maggiori aumenti della popolarità tra gli hedge fund rispetto a qualsiasi altra azione in quel periodo, secondo gli analisti di Goldman Sachs.Dal picco di inizio luglio Amazon è crollata del 15% per i dubbi sulla crescita futura. Gli investitori hanno iniziato a vendere i titoli dopo le previsioni di vendita sorprendentemente deboli e come parte di una rotazione di portafoglio più ampia dalla fine di luglio, abbandonando i vincitori della pandemia per abbracciare le società che beneficeranno della riapertura. Tutto ciò ha danneggiato i portafogli degli hedge fund pesantemente esposti ai titoli growth rispetto a quelli più ciclici come i titoli value, secondo RBC.All'inizio di quest'anno, gli hedge fund hanno aumentato la loro esposizione alle azioni cicliche, ma in seguito hanno ridotto tali scommesse. I big della tecnologia e dei media hanno continuato a dominare i portafogli di hedge fund nel secondo trimestre, con Microsoft, Alphabet, Facebook e Apple che rientrano tra i primi cinque nomi della lista di RBC.Un'analisi delle richieste di oltre 800 hedge fund di Bloomberg News dipinge un quadro simile: 83 di loro hanno più del 5% dei loro investimenti azionari in Amazon. E non sono solo. Tutti i 55 analisti che valutano il titolo secondo il consensus di Bloomberg lo definiscono un "Buy" e i gestori attivi in generale sono overweight sulle azioni, secondo un rapporto del 10 agosto di Bank of America.