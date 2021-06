Amazon annuncia: Amazon Prime Day i prossimi 21 e 22 giugno

Laura Naka Antonelli 2 giugno 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha reso noto che l'Amazon Prime Day estivo sarà lanciato i prossimi 21 e 22 giugno. L'evento atteso dagli abbonati al servizio Amazon Prime torna così nella sua edizione estiva, dopo che nel 2020 il colosso americano dell'e-commerce lo aveva posticipato a causa della pandemia del coronavirus.Jamil Ghani, vice direttore generale di Prime, ha comunicato che gli abbonati ad Amazon Prime Day avranno accesso a "più di due milioni di offerte" in tutte le categorie di prodotti disponibili.The company announced Wednesday that this year’s Prime Day will take place on June 21 and 22. Members of Amazon’s Prime subscription program will get access to “more than 2 million deals” across every category, said Jamil Ghani, vice president of Prime, during a press event Tuesday.