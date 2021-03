Amazon: Standard Ethics emette rating di sostenibilità

Daniela La Cava 17 marzo 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il corporate rating “E+” ad Amazon.com e il rating è “Under Monitoring”. In base alle osservazioni degli analisti, la società americana tratta i temi della sostenibilità tenendo in considerazione le indicazioni internazionali provenienti da Onu, Ocse e Ue e si attribuisce obbiettivi ambiziosi e significativi, soprattutto per la parte ambientale. Oltre alla presenza di una serie di policy sui principali temi della Sostenibilità, si rileva una rendicontazione Esg standard e in linea con le migliori pratiche.Secondo l'analisi di Standard Ethics rimangono straordinarie le sfide che Amazon dovrà affrontare sotto vari aspetti. La società ha una dimensione globale e significativa ed è, quindi, sottoposta a rischi di abuso di posizione dominante e di non agire in fair competition: aspetti già sotto osservazione da parte di enti regolatori internazionali. A questo proposito, spiegano gli esperti, occorrerà anche misurare l’impatto che questo genere di attività implica socialmente sulle comunità locali e sul consumo al dettaglio. In secondo luogo, un’altra grande questione collegata è quella fiscale e dell’equa tassazione delle attività digitali. Un tema la cui soluzione non appare a portata di mano. Il rating permane “Under Monitoring” in relazione alle questioni aperte con la Commissione Europea e per l’annunciato cambio al vertice dell’azienda.