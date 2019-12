Amazon: Black Friday e Cyber Monday le giornate di shopping migliori nella storia dell'azienda

Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Loshopping natalizio è partito con il botto su Amazon. Durante il fine settimana da poco concluso, caratterizzato dalle promozioni del Black Friday e poi del Cyber Monday (ieri) i clienti di tutto il mondo hanno fatto acquisti a livelli record ordinando centinaia di milioni di prodotti a livello globale. In particolare, il Cyber ​​Monday è stato ancora una volta la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell’azienda, in base al numero di articoli acquistati nel mondo. Gli articoli più venduti su Amazon a livello mondiale sono stati Echo Dot e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Le categorie più vendute in tutto il mondo hanno incluso giocattoli, casa, moda, salute e cura della persona.