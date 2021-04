Alphabet: utili e fatturato battono stime, annunciato piano buyback da $50 miliardi. Boom entrate pubblicitarie Google

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha riportato nel primo trimestre dell'anno utili e fatturato migliori delle attese degli analisti, annunciando contestualmente una operazione di buyback da $50 miliardi.Buona la reazione del titolo, che nelle contrattazioni dell'afterhours è salito a Wall Street di oltre +4%.In particolare, l'utile per azione di Alphabet si è attestato a $26,29, rispetto ai $15,82 stimati dal consensus; il fatturato è stato pari a $55,31 miliardi, rispetto ai $51,70 miliardi attesi; il fatturato della divisione Google Cloud è stato pari a $4,05 miliardi, lievemente inferiore rispetto ai $4,07 miliardi attesi. Le entrate pubblicitarie di YouTube sono state pari a $6,01 miliardi, meglio dei $5,70 miliardi previsti. Il costo di acquisizione del traffico è stato di $9,71 miliardi, meglio dei $9,25 miliardi attesi.In particolare, il fatturato di Google è balzato del 34% rispetto al primo trimestre del 2020, con le entrate pubblicitarie che, a $44,68 miliardi, sono salite in modo significativo rispetto ai $33,76 miliardi del primo trimestre del 2020, con il tasso di crescita annualizzato più alto in almeno quattro anni.