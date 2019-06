Alphabet perde oltre il 6% a Wall Street: pesa apertura indagine dell'Antitrust Usa su Google

Alessandra Caparello 3 giugno 2019 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

In calo di oltre il 6% a Wall Street il titolo Alphabet che sconta voci in circolazione da venerdì scorso in merito ad un’inchiesta aperta dall’Antitrust Usa sulla controllata Google per determinare se abbia o meno infranto le leggi anticoncorrenziali nella gestione dei suoi affari online.Anche Amazon potrebbe entrare nel mirino dell’autorithy a stelle e strisce e ora perde oltre il 3 per cento. "I Big tech sono tra i preferiti dagli investitori e se i rischi derivanti dall'antitrust prenderanno una svolta negativa per loro, tutto ciò avrà un impatto sul mercato nel suo complesso" ha affermato l’analista Meckler .