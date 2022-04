Alphabet: il colosso di Google paga competizione TikTok contro YouTube. Utili e fatturato I trim deludono

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2022 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha riportato nel primo trimestre del 2022 utili e un fatturato inferiori alle attese: deludenti in particolare le entrate pubblicitarie della divisione YouTube, che hanno scontato l'effetto della competizione agguerrita di TikTok.L'utile per azione di Alphabet si è attestato a $24,62, rispetto ai $25,91 attesi dal consensus di Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $68,01 miliardi, meno dei $68,11 miliardi attesi, con le entrate pubblicitarie della divisione YouTube salite su base annua di appena il 14%, a $6,87 miliardi, rispetto ai $7,51 miliardi previsti dal consensus intervistato da StreetAccount.Ha battuto invece le stime il fatturato di Google Cloud, che si è attestato a $5,82 miliardi, contro i $5,76 miliardi attesi. I costi di acquisizione del traffico (TAC) sono stati pari a $11,99 miliardi, più degli $11,69 miliardi previsti. Il titolo Alphabet ha reagito male alla notizia, capitolando nelle contrattazioni dell'afterhours al valore più basso dal maggio del 2021, in flessione fino a -4,5% circa. Dall'inizio dell'anno, le quotazioni della componente FAANG hanno perso il 18%.