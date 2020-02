Alphabet Google, titolo -5% dopo bilancio. Colosso rivela per prima volta numeri YouTube e Cloud

Laura Naka Antonelli 4 febbraio 2020 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta nella sua storia Alphabet, la holding di cui fa parte Google, ha reso noti con la pubblicazione della sua trimestrale anche i risultati di YouTube e delle sue attività cloud.Nel complesso, gli utili netti di Aphabet si sono attestati nel quarto trimestre del 2019 a $10,67 miliardi, o $15,35 per azione, stracciando le stime di FactSet, pari a $12,49 per azione. Ha deluso invece il fatturato, pari a $46,08 miliardi, inferiore ai $46,94 miliardi attesi, motivo per cui il titolo Alphabet, nelle contrattazioni afterhours, ha ceduto il 5% circa.Grazie alle entrate pubblicitarie, YouTube ha generato $15,15 miliardi di fatturato nell'anno fiscale 2019, in rialzo rispetto agli $11,16 miliardi del 2018. Il cloud business ha generato un giro d'affari di $8,92 miliardi, rispetto ai $5,84 miliardi del 2018.Da segnalare che, negli ultimi 12 mesi, le quotazioni di Alphabet sono salite del 29,9%, rispetto al +19,2% dell'indice S&P 500.