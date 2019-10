Alphabet (Google) : utili netti in calo a $7 miliardi, peggio attese. Titolo -4% in afterhours

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha riportato utili inferiori alle attese degli analisti. Negativa la reazione del titolo che, nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, ha perso fino a -4%, per poi recuperare terreno e limare le perdite attorno a -2%.Gli utili si sono attestati su base netta a $7.07 miliardi, o $10,12 per azione, in calo rispetto ai $13,06 per azione dello stesso periodo dell'anno precedente, e peggio dei $12,42 per azione attesi dal consensus Refinitiv.Il fatturato è stato pari a $40,5 miliardi, meglio dei $40,32 miliardi attesi e in rialzo del 20% su base annua.Tra le altre voci di bilancio i costi di acquisizione del traffico si sono attestati a $7,49 miliardi, mentre i paid click sono saliti su base annua del 18%. Le entrate pubblicitarie sono aumentate del 17% a $33,9 miliardi. I diritti di autore hanno contribuito per la maggior parte alla crescita del fatturato di Google, con un giro d'affari balzato del 19% dai $24,05 miliardi del terzo trimestre del 2018.Il gruppo ha annunciato il riacquisto di azioni di classe C fino a un valore aggiuntivo di $25 miliardi."Ci siamo evoluti da una socuietà che aiutava la gente a trovare risposte a una compagnia che vi aiuta nel fare le cose", ha commentato il ceo di Google, Sundar Pichai.