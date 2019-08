Alibaba non paga la trade war: utili boom (+140%) e oltre le attese

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Boom di ricavi per Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce ha chiuso l'ultimo trimestre con un utile per azione (Eps) pari a 12,55$, i ricavi sono cresciuti del 42% a 144,92 Mld$ e l’utile netto è stato pari a 21,25 Mld$ in aumento di circa il 140%. Tutte indicazioni oltre le attese. I riscontri del secondo trimestre del 2019 hanno spinto il titolo a Wall Street, salito del 3,3% a 167,43 dollari. Dal prossimo mese l’amministratore delegato Daniel Zhang sostituirà il fondatore e miliardario Jack Ma come presidente.