Alibaba affonda fino a -9% a Wall Street dopo stop Shanghai a Ipo di Ant

Titta Ferraro 3 novembre 2020 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Caduta in Borsa oggi per Alibaba. A Wall Street gli ADR del gigante cinese dell'e-commerce sono diminuiti fino a -9% in avvio per poi stabilizzarsi in area 294 $ in calo del 5,5%, dopo che le autorità di regolamentazione cinesi ha sospeso bruscamente l'IPO da record di Ant Group, il gigante dei servizi finanziari scorporato dalla società.La Borsa di Shanghai ha sospeso l'IPO di Ant Group fissata per giovedì. Ant Group ha recentemente comunicato alla Consob cinese dei significativi cambiamenti nel contesto normativo "e questo importante sviluppo potrebbe rendere Ant Group inferiore ai requisiti di quotazione sulla divulgazione delle informazioni", ha affermato la borsa di Shanghai in un comunicato.Ant aveva programmato la doppia IPO a Hong Kong e Shanghai per giovedì 5 novembre dopo aver raccolto circa $ 37 miliardi in una vendita pubblica record di azioni.