Alert OMS su Stati Uniti: presto saranno epicentro della pandemia

Titta Ferraro 24 marzo 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Un portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero presto vedere un'impennata dei contagi simile a quella che si è verificata in tutta Europa.Mentre la Cina si prepara a revocare il lockdown a Wuhan, la città fulcro d'origine dell'epidemia originale, gli Stati Uniti potrebbero diventare un nuovo centro dell'epidemia anche se il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'economia americana "non è stata costruita per essere chiusa". Il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha affermato che l'amministrazione potrebbe tentare di riaprire parti dell'economia.Intano i numeri confermano il forte aumento dei casi negli States, arrivati a oltre 47 mila i contagiati e 530 decessi, con oltre 20.000 nel solo stato di New York (12mila nella città).Sempre oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso che il suo governo sta incontrando difficoltà nel garantire attrezzature mediche salvavita. "Il mercato mondiale delle mascherine e dei ventilatori è pazzo. Stiamo aiutando gli Stati a procurarsi le attrezzature, ma non è facile".