Alert Covid-19: a rischio anche Trump, ha cenato con funzionario brasiliano risultato positivo

Titta Ferraro 12 marzo 2020 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Un funzionario brasiliano che ha incontrato e cenato con il presidente Donald Trump a Mar-a-Lago durante il fine settimana è risultato positivo per il coronavirus. Il funzionario, Fabio Wajngarten, ha pubblicato un’immagine di Instagram di lui in posa con Trump e il vicepresidente Mike Pence, che guida la task force del coronavirus della Casa Bianca. "Ne ho sentito parlare", ha risposto oggi Trump alle domande dei giornalisti su questa notizia stampa. “Abbiamo cenato insieme in Florida con l’intera delegazione. Non lo so, se la stampa ha detto che era lì, allora]era lì", ha aggiunto Trump senza palesare l'intenzione di mettersi in autoisolamento e cercando di spostare l'attenzione sull'andamento dell'incontro avuto con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro.Al momento Wall Street continua la sua caduta in Borsa con oltre -8% del DOW Jones che perde oltre 2000 punti in valore assoluto.