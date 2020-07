Alcoa: i risultati del II trimestre battono le attese, titolo balza nel pre-market (+5,5%)

Valeria Panigada 8 luglio 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Alcoa che in avvio di seduta a Wall Street potrebbe balzare in avanti. Nella sessione pre-market l'azione avanza del 5,5% dopo che il produttore di alluminio ha snocciolato risultati preliminari relativi al secondo trimestre dell'anno migliori delle attese. Alcoa prevede infatti una perdita netta tra i 205 e i 190 milioni di dollari, in deciso miglioramento rispetto ai -402 milioni del corrispondente periodo del 2019. Escluse le poste straordinarie, la perdita netta dovrebbe attestarsi a 8 centesimi per azione, rispetto ai -58 centesimi stimati dagli analisti (consensus FactSet). "Nel secondo trimestre abbiamo realizzato un aumento di produttività, un taglio dei costi e migliorato anche il flusso di cassa", ha sottolineato Roy Harvey, presidente e amministratore delegato di Alcoa. I risultati definitivi verranno annunciati il prossimo 15 luglio.