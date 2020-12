AirBnB verso debutto stellare a oltre +100% a Wall Street

Titta Ferraro 10 dicembre 2020 - 17:34

MILANO (Finanza.com)

Raffica di ordini d'acquisto sul titolo Airbnb che debutta oggi a Wall Street. Le azioni della società di affitto a breve termine di case sono indicate aprire in area 149 dollari, ossia più del doppio di un prezzo di IPO rivisto al rialzo a $ 68 per azione. La piattaforma di home sharing Airbnb aveva inizialmente previsto un prezzo delle sue azione compreso tra i 44 e i 50 dollari, poi tra i 56 e i 60 dollari, per poi salire a 68 dollari ieri. La società, che è riuscita a invertire la tendenza dopo alcuni mesi difficili all'inizio della pandemia, sarà quotata sulla piattaforma di borsa del Nasdaq sotto il simbolo "ABNB".La valutazione complessiva di AirBnB è circa 47 miliardi di dollari stando al prezzo di Ipo.Airbnb arriva sulla piazza di New York il giorno dopo l’ingresso di DoorDash, protagonista di un balzo di +78% al debutto.