Agenda dei mercati: mercoledì scatta l'ora della riunione Fed

Redazione Finanza 17 settembre 2021 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione degli investitori la prossima settimana si concentrerà sulla riunione della Federal Reserve (Fed), con il Fomc che si riunirà il 21 e 22 settembre. "Non ci attendiamo dall’incontro l’annuncio di un tapering, ma il governatore Powell dovrebbe confermare l’idea che un annuncio avverrà entro la fine dell’anno. Da monitorare anche l’aggiornamento della cosiddetta nuvola dei dots, per vedere se verrà anticipato o meno la tempistica del primo rialzo dei tassi attualmente previsto nel 2023 - affermano gli strategist di Mps Capital Services -. Inoltre, per la prima volta saranno pubblicate anche le stime sui tassi per il 2024, con il mercato dei futures sul libor a 3 mesi che prezzano un rialzo e mezzo".