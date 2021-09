Adobe: titolo in calo -4% a Wall Street nonostante utili e fatturato migliori delle attese

Laura Naka Antonelli 22 settembre 2021 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Male Adobe, con le quotazioni del colosso software in ribasso fino a -4% circa, nonostante i risultati trimestrali migliori delle previsioni.La società ha riportato un utile per azione di $3,11, più dei $3,01 per azione stimati dal consensus, su un fatturato di $3,94 miliardi, rispetto ai $3,89 miliardi attesi.In particolare il fatturato si è attestato a livelli record nel corso del terzo trimestre fiscale del gruppo, salendo del 22% su base annua.L'utile per azione adjusted di $3,11 è balzato inoltre del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.