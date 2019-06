AbbVie in affanno a Wall Street: titolo cede oltre 14% dopo deal Allergan

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Seduta in affanno per AbbVie a Wlla Street, dopo l'ufficializzazione dell'operazione con Allergan. Le due società, entrambe quotate sull'indice S&P 500, hanno raggiunto un accordo in base al quale AbbVie rileverà il re del Botox, in un'operazione in contanti e azioni, per un equity value di circa 63 miliardi di dollari. In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Allergan riceveranno 0,8660 azioni AbbVie e 120,30 dollari in contanti per ciascuna azione detenuta, per un controvalore totale di 188,24 dollari per azione Allergan. La transazione rappresenta un premio del 45% rispetto alla chiusura di ieri di Allergan.Quando è trascorsa poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni sulla Borsa americana, il titolo AbbVie cede oltre il 14%, mentre Allergan balza di quasi il 27 per cento.