A Wall Street impazza la corsa al titolo AMC: fino a +200% in 5 giorni

Titta Ferraro 28 maggio 2021 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

I daily trader di Wall Street continuano a puntare su AMC Entertainment, diventata la meme stock più discussa nel forum WallStreetBets Reddit, superando GameStop secondo quanto calcolato da Bank of America in base alle citazioni di azioni sulla piattaforma Reddit.Dopo il +35%, oggi AMS segna +28% a 34,3 dollari e ha toccato un picco oltre i 36 dollari, ossia a valori triplicati rispetto ai 12 dollari a chiuso ha chiuso la scorsa ottava. Da inizio anno il rally è di circa +1.500%.AMC risulta avere circa il 20% delle sue azioni vendute allo scoperto, rispetto a una media del 5% di posizioni short in un tipico titolo statunitense, secondo i dati di S3 Partners. Quando un titolo fortemente allo scoperto salta rapidamente al rialzo, i venditori allo scoperto sono costretti a riacquistare le azioni prese in prestito per chiudere la loro posizione corta e tagliare le perdite. Tale riacquisto forzato va ad alimentare ulteriormente il rally.