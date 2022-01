A Wall Street è l'ora della stagione utili: al via oggi con le banche Usa

Redazione Finanza 14 gennaio 2022 - 08:55

La stagione degli utili comincia oggi con le trimestrali delle principali banche statunitensi. Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo saranno tra le prime a pubblicare i loro conti oggi."Pensiamo che la crescita degli utili sarà forte e migliore del previsto, nella maggior parte dei settori - e un antidoto necessario alla recente volatilità del mercato. Ci attendiamo una crescita degli utili di oltre il 20% negli Stati Uniti rispetto all'anno scorso e del 50% in Europa, guidata da un'impennata del 200% nel Regno Unito. La crescita sarà guidata da settori ciclici come le materie prime e gli industriali. Semmai, queste previsioni di guadagno potrebbero essere troppo basse. La crescita economica sta accelerando e abbiamo visto una certa stabilizzazione delle pressioni sui costi aziendali", afferma Ben Laidler, Global markets strategist di eToro, commentando l'imminente avvio della stagione degli utili Usa.Laidler sottolinea inoltre che i risultati delle banche statunitensi potranno sembrare disordinati, ma le tendenze di fondo sono destinate ad essere forti, sostenendo la recente sovraperformance dei prezzi delle azioni. JP Morgan e Citibank vedranno probabilmente un calo degli utili, mentre Bank of America e Wells Fargo vedranno grandi aumenti. "Questo riflette - prosegue l'esperto - le diverse velocità di inversione delle perdite sui prestiti e le presenze nei mercati dei capitali in espansione. Più importante sarà invece l'evidenza comune di un rafforzamento della crescita dei prestiti e di una maggiore redditività, con economie in ripresa e rendimenti obbligazionari in aumento".