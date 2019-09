AT&T: assist di Elliott mette le ali al titolo. Per Paul Singer può arrivare a 60 dollari per azione entro il 2021

Alessandra Caparello 9 settembre 2019 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Vola nel premercato a Wall Street il titolo AT&T arrivato a segnare un rialzo del 7%. A trainare il titolo della società di telecomunicazioni statunitense, l’assist arrivato da Elliott Management. Il fondo guidato da Paul Singer, famoso in Italia per la sua partecipazione in Telecom, ha inviato invia una lettera al consiglio di amministrazione dell'azienda annunciando una delle più grandi partecipazioni in arrivo.L'investitore attivista ha sottolineato in un comunicato stampa di possedere 3,2 miliardi di dollari di azioni AT&T e ritiene che l'azienda potrebbe valere almeno 60 dollari per azione. "Elliott crede che attraverso iniziative facilmente realizzabili - maggiore attenzione strategica, migliore efficienza operativa, una struttura formale di allocazione del capitale, e una maggiore leadership e supervisione - AT&T possa raggiungere i 60 dollari per azione di valore entro la fine del 2021" scrive Elliott.