AMD: utili e fatturato III trimestre meglio delle attese. Batte le stime anche la guidance

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

AMDha reso noto di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con un eps, su base adjusted, di $0,73, meglio degli $0,67 attesi e in crescita del 16% su base annua.Il fatturato si è attestato a $4,31 miliardi, rispetto ai $4,12 miliardi stimati, in rialzo del 54% su base annua. Il colosso americano produttore dei chip ha reso noto di prevedere per il quarto trimestre dell'anno un fatturato di $4,5 miliardi, superiore ai $4,25 miliardi stimati dal consensus degli analisti. Il titolo è tuttavia in lieve calo nelle contrattazioni dell'afterhours, scendendo dello 0,64% circa.