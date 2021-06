AMC Entertainment: titolo fa brusco dietrofront, -7% dopo annuncio società su vendita 11,5 milioni azioni

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2021 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Meme stocks sempre sotto la lente degli investitori a Wall Street, dopo il boom di buy che ha portato Amc Entertainment a volare, in una sola sessione, fin oltre +100%.Il titolo fa tuttavia dietrofront, dopo il balzo del 20% circa riportato in pre-mercato, arretrando di circa il 7%.Il calo segue l'annuncio di AMC, che ha reso noto un piano per procedere a una nuova offerta di azioni, fino a 11,5 milioni di azioni ordinarie di classe A.La società ha comunicato di voler utilizzare il ricavato della vendita di azioni "per scopi corporate in generale", che potrebbero includere il rimborso dei debiti esistenti e l'acquisto di altri asset."Riteniamo che la recente volatilità e i nostri prezzi attuali di mercato riflettano il mercato e dinamiche di trading non legate al nostro business sottostante, o ai fondamentali macro e dell'industria. E non sappiamo per quanto tempo queste dinamiche continueranno", si legge nel comunicato che il gruppo di sale cinematografiche numero uno al mondo ha depositato presso la Sec.I recenti acquisti sfrenati partiti dai retail trader della comunità di Reddit hanno portato AMC a volare di quasi il 140% questa settimana. Le quotazioni sono balzate del 512% in questo trimestre, schizzando del 2.850% dall'inizio del 2021. Il rally ha fatto salire il valore di mercato al di sopra di $31 miliardi.