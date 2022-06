Saipem: al via il raggruppamento di azioni

In data 13 giugno 2022, le azioni ordinarie e di risparmio di Saipem vengono raggruppate nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni esistenti. Così comunica la società precisando che il raggruppamento viene effettuato in esecuzione della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti di Saipem in data 17 maggio 2022.

L’operazione di raggruppamento, si legge in una nota, è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell’aumento di capitale oggetto di approvazione della suddetta assemblea e a semplificarne quindi la gestione amministrativa, consentendo, al contempo, di migliorare la percezione del titolo sul mercato in considerazione degli effetti del raggruppamento sul prezzo di borsa unitario delle azioni. Questa ulteriore operazione di raggruppamento non è collegata a quella divenuta effettiva il 23 maggio 2022, effettuata sulle sole azioni ordinarie in conseguenza delle perdite di esercizio registrate nel 2021 che hanno determinato un’erosione del capitale sociale di Saipem superiore ad un terzo.