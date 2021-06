Wefox chiude round di finanziamenti record, Mansutti prepara ingresso nell'azionariato

Titta Ferraro 1 giugno 2021 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Wefox ha raccolto 650 milioni di dollari nel round più significativo per una insurtech a livello globale e uno dei più grandi di serie C mai registrati. La valutazione post-money dell'insurtech tedesca è di 3 miliardi di dollari.Wefox intende rafforzare la sua presenza nei mercati esistenti ed espandersi a livello globale entro i prossimi due anni. "Nei prossimi anni, ci amplieremo a livello globale, aumenteremo la nostra presenza in Europa e ci trasferiremo sia nel mercato statunitense che in quello asiatico. wefox diventerà la principale compagnia di assicurazioni retail entro il decennio”, asserisce Julian Teicke, CEO e fondatore di wefox.Il gruppo ha costruito un importante rete societaria in tutta Europa. In Italia, Mansutti, storico broker assicurativo indipendente, è il suo founding partner, e nel 2021 completerà un importante ingresso azionario in wefox, consolidando così per i propri clienti maggiori innovazioni assicurative digitali. Dal 2018, le due società collaborano per adattare i servizi di wefox al mercato italiano. I partner del broker milanese, che da sempre è caratterizzato da una forte vocazione verso lo sviluppo di tecnologie digital insurance d’avanguardia, possono accedere ora a sistemi innovativi CRM ingegnerizzati da wefox in tutta Europa, assieme a tool di data science & digital intelligence.“Mettere in collegamento compagnie assicurative, intermediari come financial institutions, consumatori ed esperti su una piattaforma digitale comune è l’obiettivo principale di wefox Group. Tutti gli attori possono gestire prodotti e servizi assicurativi e finanziari in modo intelligente ed efficiente – commenta Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti S.p.A. - È possibile accedere ai contratti di assicurazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e richiedere e stipulare nuovi contratti o abbandonare quelli vecchi con un solo clic; consulenti personalizzati digitali inviano le notifiche relative alle migliori opportunità di risparmio in modo neutrale, semplice e veloce a portata di app”.