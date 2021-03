Triboo e Alibaba: East Media a fianco delle Pmi proiettate verso la digitalizzazione ed internazionalizzazione

Alessandra Caparello 12 marzo 2021 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Si rinnova e rafforza la collaborazione tra Triboo e il Gruppo Alibaba. East Media, società controllata dal Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha ampliato il proprio ruolo all’interno dell'ecosistema di service provider e partner del Gruppo Alibaba in Italia.In particolare, si legge nella nota, East Media affiancherà le piccole e medie imprese proiettate verso la digitalizzazione ed internazionalizzazione sulla piattaforma Alibaba.com - il principale Marketplace B2B al mondo presente in 190 Paesi e con oltre 26 milioni di buyer attivi al mese. Dopo che nel 2019 l'export online del settore B2B ha generato un giro d'affari di 134 miliardi di Euro, ovvero undici volte maggiore di quello B2C, Triboo si conferma così uno dei migliori partner strategici per affiancare le aziende, attraverso i canali digitali, nel loro processo di internazionalizzazione. Con questo accordo, grazie ad East Media e alla base operativa di Shanghai, Triboo consolida ulteriormente la collaborazione con il Gruppo Alibaba, già avviata nell'ambito delle piattaforme B2C Tmall e Tmall Global (rivolta al mercato cinese, che conta centinaia di marchi e aziende italiane che raggiungono gli oltre 750 milioni di consumatori attivi annuali) e della app di pagamenti smart Alipay.“Per Alibaba, è molto importante continuare a individuare e coltivare un network solido di partner ed esperti locali, che, grazie alla loro conoscenza del mercato e presenza capillare nel tessuto imprenditoriale, sono fondamentali per coadiuvarci nel raggiungere le aziende e illustrare le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale e dall’export. Siamo quindi lieti di aver sviluppato ulteriormente la collaborazione con Triboo anche sul fronte del B2B, dove vediamo grandi potenzialità per le imprese italiane nel breve e lungo termine.” – commenta Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager di Alibaba Group, Sud Europa. "Siamo entusiasti di aver consolidato ulteriormente il nostro ruolo quale service provider di Alibaba in Italia” - commenta Emanuele Vitali, Co-founder di East Media. “La collaborazione anche sul fronte B2B con un team dedicato rafforza l'obiettivo di East Media e di Triboo nel supportare i nostri partner nel processo di digitalizzazione e internazionalizzazione”.