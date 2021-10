Top Doctors, aumento di capitale da 14 milioni di dollari: obiettivo rafforzare leadership

Luca Losito 14 ottobre 2021 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Top Doctors.com, piattaforma online che permette alle persone di individuare e contattare i migliori medici specialisti nel settore della sanità privata, ha annunciato un nuovo aumento di capitale di 13 milioni di dollari da parte di Impact Partners e ICF Venture Tech II, che diventanonuovi azionisti.In questa transazione, Drake Star Partners ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Top Doctors. Operazione in cui disinveste con successo soci di minoranza tra cui anche Inveready. Il capitale è strategicamente destinato a rafforzare la leadership di Top Doctors nelle principali aree geografiche di riferimento e in quelle con maggiore difficoltà di accesso agli specialisti, continuando a sostenere i medici nel loro processo di digitalizzazione.La società prevede di superare quest'anno, 2021, i 16 milioni di dollari di fatturato. Fondata nel 2013, l’internalizzazione di Top Doctors ha portato la compagnia ad avere una presenza globale che copre Europa (Spagna, Italia, Regno Unito), America Latina (Messico, Colombia, Argentina, Cile) e Arabia Saudita.