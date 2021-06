Tassa minima globale: accordo al G7 per aliquota minima al 15% sulle imprese

Titta Ferraro 5 giugno 2021 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Accordo storico tra i ministri delle finanze dei paesi del G7 per la creazione di un'aliquota minima globale sulle società di almeno il 15%. L'accordo dovrebbe costituire la base di un accordo globale. L'intento è quello di porre fine a quella che il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha definito una "corsa al ribasso di 30 anni della tassazione sulle società con i paesi che competono per attirare le multinazionali.L'adozione di un'aliquota globale minima del 15% sui profitti d'impresa è volto a contrastare i paradisi fiscali e far decadere la necessità di una tassazione ad hoc per i colossi web. L'intento è quindi scoraggiare le multinazionali dal trasferire i profitti verso paesi a bassa tassazione, indipendentemente da dove vengono effettuate le loro vendite."Le possibilità di un accordo globale sono notevolmente aumentate. Ora dobbiamo fare l'ultimo miglio per espandere questo consenso a tutti i membri del G20 e a tutti i Paesi coinvolti nel quadro inclusivo dell'Ocse", ha detto il commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni.Ma come funzionerebbe l'aliquota fiscale minima globale? Prima di tutto si applicherebbe solo ai profitti esteri. Pertanto i governi potrebbero ancora fissare qualsiasi aliquota d'imposta locale sulle società, ma se le aziende pagano aliquote più basse in un determinato paese, i loro governi nazionali potrebbero "ricaricare" le tasse all'aliquota minima, eliminando il vantaggio di spostare i profitti.E' previsto un meccanismo per imporre alle Big Tech di pagare le tasse dove registra le vendite.